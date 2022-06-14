ماليزيا تتخذ قراراً جديداً بشأن صادرات الدجاج

رفعت ماليزيا الثلاثاء جزئياً قرار حظر صادرات الدجاج الذي اتخذته للحد من النقص في سوقها المحلي لكنه أثار احتجاجات في سنغافورة بسبب ارتفاع الأسعار.

وسمحت السلطات الماليزية باستئناف تصدير الدجاج الذي يُربى في الهواء الطلق و"الدجاج الأسود"، وهو سلالة تجذب الذواقة، على ما أورد قرار صادر عن هيئة الخدمات البيطرية واطلعت عليه «فرانس برس»، لكنه لا يشمل الدجاج الذي يُربى في المداجن ويشكل الجزء الأكبر من المبيعات.

وبذلك يكون تأثير القرار محدودًا لتزويد الدولة المجاورة. كانت صادرات ماليزيا من الدجاج تبلغ نحو 3,6 مليون دجاجة شهريًا عندما دخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من يونيو.

وتأثرت بالقرار سنغافورة التي تعتمد إلى حد كبير على جارتها الماليزية للحصول على غذائها، ومن ضمنه نحو ثلث احتياجاتها من الدجاج. مثل العديد من البلدان، تواجه ماليزيا ارتفاعًا حاداً في الأسعار وخاصة المواد الغذائية، مما دفعها إلى هذا الإجراء الحمائي. اتخذت دول أخرى إجراءات مماثلة، بينها الهند التي اوقفت صادرات القمح وإندونيسيا صادرات زيت النخيل.