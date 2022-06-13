﻿﻿«كوفيد - 19».. لا تهاون

ارتفاع عدد الإصابات بـ«كوفيد - 19»، سواء عالمياً أو محلياً، يستدعي التأكيد من جديد على الإجراءات الاحترازية المتخذة للحيلولة دون ارتفاع الحالات، وبشكل رئيسي الالتزام بالفحوص وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة؛ وذلك حفاظاً على صحة أفراد المجتمعات وحماية الأرواح والمكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة، ومنها تجربتها الاستثنائية في إدارة أكبر أزمة صحية في القرن الحالي.

قرار جديد بتقليص مدة سريان نظام المرور الأخضر إلى 14 يوماً، يجسد الاستباقية والمرونة اللتين كانتا أساساً في إدارة الإمارات المتفردة باحتواء الوباء؛ بهدف منع ارتفاع أعداد الإصابات، والحفاظ على نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها خط الدفاع الأول والجهات المختصة على مدى سنتين، على أن التعاون المجتمعي والتزام أفراد المجتمع وتقيّدهم بالتدابير الاحترازية، تشكل حجر الزاوية في تكامل الجهود الوطنية واستمرار تميز تجربتنا عالمياً.

التهاون في ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والتساهل في دورية الفحوص وتجاوز البعض لفترة العزل، تؤثر بلا شك في تغيير مؤشر الوضع الوبائي، وهو ما لا يريده أحد، خاصة بعد استقرار الوضع الوبائي في الدولة لفترة طويلة؛ لذلك فإن الكل مطالب بالتعاون والتكاتف سواء داخل الدولة أو خلال رحلات السفر في فصل الصيف، لضمان دقة عملية التقصي، وعدم التأثير سلباً على جهود التعافي، وحتى نكون من الدول الأولى الخالية من «كوفيد-19».