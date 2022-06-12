دعماً لليمن

موقف عربي متجدد يؤكد على نصرة الشعب اليمني وحقه باستعادة دولته وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، في وقتٍ تتواصل فيه الجهود الأممية لإنهاء أكبر أزمة إنسانية تسبب بها الجوع ونزوح السكان في اليمن جراء التعنت الحوثي في وجه أي تقدم بالعملية السياسية، واستمرار سلوكه العدواني باختراقات الهدنة، وتنفيذ هجماته العابرة للحدود، وإغلاق المعابر في تعز والمدن الأخرى، إلى جانب إصراره على التسبب بكارثة إنسانية وبيئية في البحر الأحمر باحتجاز خزان الوقود «صافر» منذ سنوات.

مجلس الجامعة العربية يؤكد على أهمية الحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة في اليمن، وذلك عبر تهيئة الظروف المناسبة لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد للتمرد الحوثي، ووقف كافة ممارساته العدوانية، والتجاوب مع جهود السلام المبذولة عربياً ودولياً؛ تحقيقاً لمطالب وتطلعات الشعب اليمني نحو تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا من أجل مستقبل أكثر أمناً واستقراراً.

الإمارات والسعودية مستمرتان في دعم تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنمية والازدهار، وترسيخ دعائم السلام، امتداداً لدورهما المحوري والأبرز في منع انهيار الدولة اليمنية، والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، كما أن الجهود العربية والدولية تعمل حثيثاً على تعزيز تطلعات الشعب اليمني، ودعم مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة التحديات المحدقة باليمن، وصولاً إلى استعادة الدولة من براثن الانقلاب الحوثي.