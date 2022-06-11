نمو مستدام

كل المؤشرات في جميع القطاعات تؤكد أن الانتعاش الاقتصادي المتنامي مستمر ومتواصل، بدعمٍ كبيرٍ من زخم النمو العام والقرارات الحكومية الجديدة التي تحفز على المزيد من الاستثمار عبر تبسيط وتسهيل الإجراءات. ويمثل القطاع العقاري قوة دافعة تعزز انتعاشها القطاعات الأخرى، بقدر ما يعكس نموه ترسيخ مكانة الإمارات وجهة للعيش والعمل والاستثمار واستقطاب المواهب والكفاءات المؤهلة من مختلف أرجاء العالم. فالإقبال المتزايد على شراء العقارات متوسطة وعالية القيمة، يؤكد جاذبية الإمارات الاستثنائية بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الاستقرار والحياة على أرضها الطيبة. كما يؤكد انتعاش القطاع - بتوجيهات القيادة الحكيمة - نجاح استراتيجية الدولة في تقديم مختلف التسهيلات ضمن أنظمة الإقامة الجديدة التي شملت محفزات نوعية ومزايا حديثة، تستهدف بالأساس زيادة مستوى مساهمة السوق العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، وضخ المزيد من النمو في القطاعات ذات الصلة. وتستقطب هذه المحفزات شرائح نوعية جديدة من المقيمين أو الراغبين في الإقامة بالدولة من مختلف أنحاء العالم، بما يضمن استمرار الطفرة الاقتصادية بصورة مستدامة، بالاستفادة من الإمكانيات الهائلة للبنية التحتية وتوافر مختلف مقومات جودة الحياة، من حيث مستويات الأمن والأمان والرفاه والرخاء والاستقرار في مجتمع تترسخ فيه قيم احترام القانون والتسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات.