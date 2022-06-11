تشاووش أوغلو: تركيا تواصل الجهود لإنهاء أزمة أوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، إن بلاده تعمل على إحياء الجهود الدبلوماسية لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي يان ليبافسكي، عقب اجتماعهما في براغ.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أنه تناول مع ليبافسكي العلاقات الثنائية، وقضايا إقليمية في مقدمتها الأزمة الروسية، والمستجدات داخل حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف وزير الخارجية التركي أنه جدد تأكيد دعم تركيا لسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها الإقليمية، وقدم شكره إلى جمهورية التشيك لاستضافتها لاجئين أوكرانيين.

وأردف تشاووش أوغلو قائلاً إن العملية العسكرية "تسببت في دمار كبير. لذا، نحتاج إلى وقفها في أقرب وقت، نحن في تركيا كثفنا مجددا جهودنا بشأن هذه القضية، ونحاول إحياء الجهود الدبلوماسية".

وأكد أن الجهود، التي تبذلها تركيا، مهمة من ناحية منع حدوث أزمة غذاء محتملة في العالم.

وأوضح أنه بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، خلال اجتماعهما في أنقرة مؤخرا، قضيتي إحياء المفاوضات ورفع العوائق أمام تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف تشاووش أوغلو أنه أبلغ لافروف أن خطة الأمم المتحدة في هذا الصدد هي الأصح، وأن تفاصيلها يجب أن يتم التفاوض عليها بين الطرفين.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى إبلاغ لافروف أيضا باستعداد تركيا لاستضافة اجتماع رباعي بين الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا لبحث الملف ذاته.

بدوره، قال وزير الخارجية التشيكي إن بلاده تدعم أوكرانيا منذ بداية الأزمة.وأضاف يان ليبافسكي أنه بحث مع تشاووش أوغلو قضية فتح ممر يتيح تصدير منتجات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.