بيئتنا .. تنوع واستدامة

خطط واستراتيجيات ومبادرات، تطلقها أبوظبي في مجال حماية البيئة، تصون من خلالها الموارد الطبيعية، وتحافظ على التنوع البيولوجي فيها، وتضمن جودة حياة المجتمع، إلى جانب المساهمة مع العالم في جهوده التي يبذلها لوقف الممارسات البشرية المضرة بالبيئة وعناصرها، ولمواجهة ظاهرة التغير المناخي وانعكاساتها السلبية على الحياة الطبيعية، بما يصب في تأمين مستقبل مستدام للأجيال المقبلة.

هيئة البيئة في أبوظبي، وامتداد لقيم ونهج تاريخي، وضمن جهودها الشاملة لحماية البيئة، عبر تخفيض البصمة الكربونية وتقليل انبعاثات الكربون، والحفاظ على الهواء والغذاء، فإنها تولي أهمية قصوى لحماية التنوع البيولوجي من هذه المؤثرات البشرية والطبيعية، في ظل ما تتمتع به من تنوع للحياة البرية والبحرية، وهجرة الطيور في مواسم مختلفة، وتوفر المحميات الطبيعية.

التنمية في الإمارات لا يمكن فصلها عن البيئة، حيث تستند الرؤية للعملية التنموية برمتها واقعاً ومستقبلاً، لمفهوم الاستدامة، والاستثمار في موارد النظام البيئي بما يحقق التنمية ويحفظ توازنها، من خلال السياسات المحفزة والتشريعات الناظمة وتوعية المجتمع بالسلوكيات المثلى، وتوظيف أدوات التكنولوجيا في حماية البيئة، إضافة إلى تعزيز التعاون والعمل الجماعي لتقييم المخاطر البيئية، ومواجهة تحدياتها من أجل مستقبل أفضل للبشرية.