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كوسوفو تحدد موعداً لطلب عضوية الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي (يمين) في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس
10 يونيو 2022 23:44

أعلن رئيس وزراء كوسوفو، اليوم الجمعة، أن بلاده ستطلب منحها وضع مرشحة إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية السنة.
جاء الإعلان خلال استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس في أول زيارة يقوم بها إلى منطقة البلقان الغربي.
وقال ألبين كورتي رئيس حكومة هذا الإقليم الصربي السابق الذي أعلن استقلاله عام 2008 ولم تعترف به بلغراد حتى الآن، "أوروبا مصيرنا، أوروبا مستقبلنا"، مضيفا "لا نزال نأمل بوضع مرشح للاتحاد الأوروبي وسنقدم الطلب بحلول نهاية السنة".
يبقى تطبيع العلاقات العقبة الأساسية على طريق بريشتينا الأوروبي وكذلك بالنسبة لبلغراد رغم سنوات من الحوار تحت إشراف الاتحاد. تعترف غالبية دول الاتحاد الأوروبي باستقلال كوسوفو، لكن ليس صربيا ولا روسيا والصين، ما يحول من دون انضمامها إلى الأمم المتحدة.
من جهته، دعا المستشار الألماني إلى المصالحة بين العدوين السابقين بعد أكثر من عقدين على الحرب التي أوقعت 13 ألف قتيل غالبيتهم من الكوسوفيين الألبان.
وقال "المهم بالنسبة لكوسوفو أن يتقدم الحوار بينها وبين صربيا والذي يديره الاتحاد الأوروبي". وأضاف أن على الطرفين "إيجاد حل سياسي مع اتفاق شامل ودائم يساهم أيضا في الاستقرار الإقليمي".
وأكد شولتس أن كوسوفو أثبتت "عبر دعمها كل الإجراءات والعقوبات أنها شريك موثوق به يقف بشكل وثيق إلى جانبنا وإلى جانب المجموعة الأوروبية والدولية".

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