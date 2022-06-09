الاستثمار.. محرك التنمية

كان للاستباقية والمرونة في اتخاذ القرار، والتكيف التشريعي، والحرص على ترسيخ نهج الاستشراف، انسجاماً مع التحديات والتغيرات العالمية، أثر واضح ببقاء الاقتصاد الإماراتي في مقدمة اقتصادات العالم، وإثبات قوته وجاذبيته في ديمومة تدفق الاستثمارات إلى الدولة التي استمرت بالحفاظ على موقعها بين أهم 20 دولة في العالم جذباً للاستثمار الأجنبي، فيما تحتل المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا والدول العربية في هذا المجال.

جاذبية الاستثمار في الإمارات تعود لتهيئتها أفضل بيئة تشريعية صلبة لتحفيز الاستثمار، وإطلاقها مبادرات لاحتضان الشركات الناشئة على اختلاف جنسياتها، وتقديم الدعم لهذه الشركات والسماح للأجانب بتملك المشاريع بنسبة 100% في قطاعات اقتصادية، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب العديد من القرارات المشجعة على تبني المواهب والكفاءات وكل من يطمح إلى الريادة، ناهيك عن التميز في مجال التجارة الرقمية العابرة للحدود.

ولأن الاستثمار هو محرك رئيس للتنمية، فإن دولة الإمارات تعمل بجهد على تعزيز جاذبيتها الاستثمارية عبر سياسات أثبتت نجاعتها في نمو تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدولة بنسبة 3.9% خلال عام 2021، لتتخطى مستوياتها لعام 2019، في الوقت الذي تتوقع فيه المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة تسارع وتيرة هذه التدفقات، وتعزيز دولتنا، التي تتمتع بالأمن والاستقرار، رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية، كخطوة لتحقيق هدفنا ببناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم خلال الخمسين عاماً القادمة.