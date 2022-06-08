الأطفال مستقبلنا

لأن الطفل هو المستقبل، تنطلق أبوظبي من قيم مجتمعية وأطر تشريعية ومبادرات داعمة لتهيئة أفضل بيئة لنمو الأطفال، بحيث لا تقتصر على الأسرة ودور الحضانة والمدارس، وإنما تمتد لتشمل تعزيز قدرات الوالدين في بيئة العمل، من أجل تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، وضمان تقديم أفضل سبل الرعاية لأطفالهم لدعم نموهم وتطورهم، خاصة في السنوات الأولى التي تعتبر أهم مرحلة في حياة الأطفال، والفرصة الثمينة لبناء شخصياتهم المستقبلية.

«علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتستهدف المؤسسات لتشجيعها على تبني ممارسات عمل وسياسات داعمة للوالدين العاملين، حصلت عليها ست مؤسسات في دورتها الأولى، واستحقت تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ضمن هذه المبادرة التي تعزز جاذبية العمل في القطاعين شبه الحكومي والخاص للمواطنين، وتحسن جودة مخرجات العمل، وتحفز على تبني ثقافة الابتكار، بما يصب في خدمة العملية التنموية برمتها.

أبوظبي مدينةٌ صديقةٌ للطفل،عبر تشريعات تحمي حقوقه، وبنية تحتية تعليمية وصحية وترفيهية ملائمة لنموه، ومبادرات لتمكين الأسرة والأهل، في ظل تجاوب مجتمعي ومؤسسي لتوفير بيئة حاضنة للطفل تعتبر من أفضل النماذج للشراكة بين الأهل والمدرسة والمؤسسة في دعم الطفولة، وصون حقوقها، وإعدادها لمواصلة مسيرتنا التنموية والريادية للخمسين.