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إعلامنا.. صوت الوطن
إعلامنا.. صوت الوطن
8 يونيو 2022 00:01

إطار تنظيمي جديد لمنظومة الإعلام في الدولة، يساهم في دعم مسيرة القطاع، ويعزز موقع الدولة عبر نقل تجربتها التنموية، إلى جانب إعداد جيلٍ من القيادات الإعلامية الوطنية يمتلك ناصية الكلمة ويحوز الفكر ويمتهن التكنولوجيا ويطمح للريادة، وهي أدوات لازمة للعب دور مهم في ظل التطورات العالمية وظهور الكثير من التحديات التي يشكل الإعلام الوطني أداة فاعلة في مواجهتها، لما يتمتع  به من مصداقية وموضوعية وقدرة على نقل الصورة الحقيقية للجمهور، دون زيادة أو نقصان. 
المكتب الوطني للإعلام الذي أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة قراراً بإنشائه، سيكون له دور مهم في رسم السياسات الإعلامية والأطر التشريعية التي تكفل أداءه لرسالته بما يخدم المصلحة الوطنية، كما يساهم في رفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الإعلامية لتوحيد مفاهيم الخطاب الإعلامي المتعلق بالعملية التنموية ونهضة الوطن،  وترسيخ قيمنا والترويج لسياستنا القائمة على الانفتاح والتسامح والأخوة الإنسانية. 
الإعلام شأنه شأن القطاعات الأخرى، يتطور بشكل متسارع لارتباطه الوثيق بالتكنولوجيا ووسائلها والتي أصبحت تضج بحجم هائل من المعلومات، بحيث حدت من قدرة الجمهور على استيعاب تدفقها وفرزها، الأمر الذي يعيد الإعلام الوطني  إلى الواجهة ويزيد من حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه والمتمثلة بتدريب وتأهيل الكوادر، وتحسين جودة المنتج الإعلامي، والاستباقية في رصد التحديات ومواجهتها، ليبقى كما كان دوماً رافعة تنموية وبيت الحقيقة وصوت الوطن.

الإمارات
المكتب الوطني للإعلام
منصور بن زايد
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