ميركل تدلي بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية

أدلت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، الثلاثاء، بتصريحات بشأن الأزمة الأوكرانية.

وهذه أول مرة ترد فيها ميركل على أسئلة صحفي منذ نهاية مدة مستشاريتها.

وأعربت ميركل عن اعتقادها بأن ما يحصل في أوكرانيا خطأ كبير، مشيرة إلى عدم النجاح في خلق هيكل أمني يمنع ما حدث.

جاء ذلك في ندوة حيث أجرت ميركل محادثة مع الكاتب الكسندر اوزانج الصحفي بمجلة "دير شبيجل" والذي كان قد كتب مرارا مقالات تعريفية عن ميركل.

وينتظر الجمهور بشغف من بين أمور أخرى، تصريحاتها عن سياساتها تجاه روسيا وعلاقتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

ووفقا للدعوة، ترغب ميركل (67 عاما) في اتخاذ موقف بشأن "الأسئلة الصعبة في زمننا".

وقالت ميركل في الشهور القليلة الماضية إنها لا ترغب في التحدث علنا كسياسية متقاعدة لا يتعين عليها أن تتدخل من الهامش. وذكرت آخيرا الأسبوع الماضي أنها تدعم جميع جهود الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ومجموعة السبع والأمم المتحدة من أجل وقف العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: د ب أ