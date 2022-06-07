«حكماء المسلمين» يدين التصريحات المسيئة للإسلام ونبيه في الهند

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والسادة العلماء أعضاء المجلس، بشدة تصريحات المتحدثة باسم حزب بهاراتيا الهندي، التي تستهدف الإساءة للإسلام ونبيه الكريم.

وقال المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام للمجلس، إن مثل هذه التصريحات تتنافى مع مبادئ الأخوة الإنسانية وقواعد ومواثيق احترام العقائد وعدم المساس بالمقدسات والرموز الدينية، مؤكداً أن مجلس الحكماء سيواصل العمل لمواجهة خطابات الكراهية والتعصب، وترسيخ قيم الإخاء والتعايش المشترك وتعزيز السلم.

وأضاف «إن مجلس حكماء المسلمين إذ يُدين مثل هذه التصريحات الاستفزازية لمشاعر أكثر من مليار ونصف مليون مسلم حول العالم، فإنه يدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد خطابات التطرف والكراهية والتعصب والإرهاب وإثارة الفتن بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة».