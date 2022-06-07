مراكز السيطرة لمكافحة الأمراض ترفع مستوى التحذير من جدري القرود

رفعت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مستوى التحذير من جدري القرود، وأوصت المسافرين بارتداء الكمامات أثناء رحلاتهم، مع الإشارة إلى أن القلق بشأن العدوى لا يصل إلى مستوى وباء كورونا. وتتشابه أعراض جدري القرود مع أعراض الأنفلونزا، ولكن المريض يصاب بعد ذلك بطفح جلدي مؤلم وبثور وتضخم في الغدد الليمفاوية. ويمكن أن تتراوح فترة الحضانة بين التقاط العدوى وظهور الأعراض لأول مرة بين خمسة إلى 21 يوماً، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز عن المراكز الأميركية أنه تم تسجيل حالات جدري القرود في جميع قارات العالم، ما عدا القارة القطبية الجنوبية. وسجلت المراكز 31 إصابة مؤكدة في الولايات المتحدة حتى بعد ظهر أمس الاثنين. وسجلت واشنطن العاصمة أول إصابة بها بجدري القرود يوم الأحد.

المصدر: د ب أ