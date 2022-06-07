«الأبيض الأولمبي» يشكو «وعكة صحية» في «الآسيوية»

معتصم عبدالله (دبي)

كشف الإسباني دينيس دا سيلفا مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي، عن إصابة بعض أفراد الجهاز الفني ولاعبي «الأبيض الأولمبي» بـ «وعكة صحية» سبقت مباراة الجولة الثانية لمنتخبنا أمام طاجيكستان 2-0 أمس «الاثنين» على استاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.

وسجل عبدالعزيز محمد (13) ومنصور سعيد (78 من ضربة جزاء) هدفي الفوز لصالح منتخبنا، فيما شهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة أيضاً تعادل اليابان مع السعودية 0-0 على استاد باختاكور.

وحافظ المنتخب السعودي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام اليابان، مقابل 3 نقاط لـ «الأبيض الأولمبي»، في حين لا زال رصيد طاجيكستان خالياً من النقاط.

ويلتقي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخميس المقبل منتخبنا أمام السعودية «المتصدر»، ويلعب «الأبيض الأولمبي» بفرصة الفوز فقط لضمان التأهل لربع النهائي، فيما يلتقي في المباراة الثانية اليابان مع طاجيكستان، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 11 و12 يونيو.

وأوضح الإسباني دينيس دا سيلفا في حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قائلاً: «خلال الأيام الأربعة الماضية أصيب بعض أفراد الجهاز الفني واللاعبين بوعكة صحية، وعندنا سألتهم قبل المباراة إن كانوا بحالة جيدة أجابوا بأنهم بخير وكانوا جميعاً يريدون اللعب، ولكننا كنا نعرف أنهم ليسوا بخير، وظهر ذلك عليهم بين الشوطين حيث كان الموقف صعباً».

وأضاف: «كمدرب لم أكن متأكداً ممن يجب أن أقوم بتبديله، وسألت اللاعبين إن كانوا التبديل أو الاستمرار في المباراة، وجميعهم أجابوا بشجاعة أنهم يريدون مواصلة اللعب حتى النهاية، وقد قاتلوا بقوة في الشوط الثاني».

وحول تحليله للأداء بشكل عام، أوضح: «منتخب طاجيكستان اعتمد أسلوب الضغط العالي في الشوط الثاني، ووضعوا حارس مرمانا في موقف صعب، ولكننا أوقفنا هجماتهم.. أنهينا المباراة بأسلوب دفاعي لأننا كنا نتقدم 1-0 أمام خصم لا يوجد لديه ما يخسره، ولهذا لعبنا بخمسة مدافعين ولعبنا بانضباط وتماسك من أجل الفوز أمام هذا المنافس الجيد».

وتابع: «صنعنا الكثير من الفرص لأننا تمكنا من الاقتراب منطقة جزاء الفريق المقابل.. كانت المباراة رائعة من قبل جميع أفراد الفريق، حيث حصلنا على النقاط الثلاث بعد الخسارة غير المستحقة أمام اليابان».

في المقابل، أعاد أصل الدين حبيبوللاييف مدرب منتخب طاجيكستان أسباب الخسارة الثانية على التوالي إلى صعوبة التحضيرات، وقال: «بعد الخسارة الكبيرة أمام السعودية كان من الصعب الاستعداد لهذه المباراة، ولكن لاعبينا قدموا مستوى أفضل، وسنحت لنا فرصتين من أجل التسجيل».

وأضاف: «كنا نؤمن بأننا قادرون على تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقد حاولنا ما بوسعنا من أجل ذلك، ولكن الأمر كان صعباً للغاية بعد أن سجل منتخب الإمارات الهدف الثاني من ضربة جزاء».