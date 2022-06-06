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تعليم تنافسي
تعليم تنافسي
7 يونيو 2022 00:19

«مدارس الأجيال» نموذج جديد للمدارس الحكومية، نتاج لديمومة تطوير العملية التربوية، وتلبية لمتطلبات التنمية في الإمارات. 
نموذج تعليمي يرتكز إلى شراكة أعمق بين المؤسسة والمدرسة وولي الأمر، ويوفر خيارات أوسع أمام الطلبة وذويهم.. مدارس تعزز التنافسية وتطوّر من إمكانات الطلبة، وتثري مهارات المعلم، بما يدعم العملية التعليمية ومخرجاتها.
المدارس الجديدة التي تنطلق اعتباراً من العام الدراسي القادم، انعكاس لإيمان القيادة الرشيدة بالعلم وترسيخه أداة للعبور إلى المستقبل، وتجسيد للسياسات الحكومية المرتكزة إلى الإنسان، ومخرجات لمنظومة استشرافية تزاوج بين الموارد الطبيعية والاقتصادية والبشرية، وتحرص على نموها بشكل متوازٍ، بحيث يدعم كل منها الآخر، وبما يضمن شمولية العملية التنموية، ويسمو بالدولة إلى قمة درجات التنافسية العالمية، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة.
الإمارات تبني الإنسان؛ لأنه محور وأساس التنمية فيها؛ لذلك حرصت منذ عقود على توفير أفضل معايير التعليم عالمياً، وتسعى حثيثاً نحو تبني البرامج الحديثة الكفيلة بإحداث التطوير المطلوب على صعيد المدرسة والمعلم والطالب، كما تعمل الدولة على تطبيق تجارب دولية تفتح الباب أمام فرص تعليمية إضافية. ومن هنا جاءت «مدارس الأجيال»، لتمثل مرحلة جديدة وخطوة رائدة تشرك المجتمع في تطوير عملية التعليم، وتعزز القيم المجتمعية والهوية الوطنية.

 

الإمارات
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محمد بن راشد
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