الغذاء.. أمن ومستقبل

مشاريع إماراتية ريادية تنطلق من رؤى استباقية للقيادة الرشيدة.. رؤى تحرص على استشراف المستقبل بفرصه وتحدياته.. رؤى تنطلق من الإنسان ولأجله، وتوظف العلم وجلّ الإمكانات والموارد والتكنولوجيا المتاحة لإيجاد حلول لمختلف تلك التحديات العالمية، ومنها نقص الغذاء، وتأثر منظومة الإنتاج والإمداد، بفعل عوامل بشرية، وأخرى مرتبطة بتوفر مصادر الطاقة، والتغيرات المناخية التي تعمّ الأرض.

وكون الزراعة واستدامتها المصدر الرئيس لتحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً إلى الأمن الغذائي، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، منذ عقود، على الزراعة واستدامتها، عبر تشجيع البحث العلمي، ودعم المزارعين، وتوظيف التكنولوجيا في تعزيز إنتاجية هذا القطاع، ولأهميتها في الحفاظ على منظومة بيئية سليمة تترجم قيم ومبادئ الإمارات، وتدعم جهود وسياسات الدولة القيادية الهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» الذي زاره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إحدى المؤسسات التي تترجم عملياً مفهوم الإمارات للاستدامة، عبر استثمار المعرفة والابتكار والبحث العلمي لإيجاد حلول للتحديات، وتحقيق التنمية المستدامة إقليمياً ودولياً، وتعزيز الأمن الغذائي، كما تجسد نشاطات المركز مبادئ الدولة في تعميق التعاون بين الأمم والشعوب من أجل الحفاظ على ديمومة الموارد، وضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.