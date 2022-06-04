جهود مباركة

بعزم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة تمضي مسيرة الإمارات بثقة وعزم وإصرار على درب الخير والعطاء والنماء. فالزيارات الأخوية التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لحكام الإمارات وجولات سموه التفقدية للعديد من المشاريع التنموية التطويرية الحيوية والمواقع السياحية، ترسخ مكانة الدولة وتعزز مكتسباتها الوطنية ونهضتها التنموية، بما يضمن استمرار ريادة الوطن وازدهاره ورخائه. وتمثل اللقاءات المتواصلة بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وإخوانه الحكام، وتفقده المتواصل لأحوال الوطن والمواطنين، بشرى خير للجميع، وتؤكد قوة التلاحم بين القائد والشعب، وتعطي دفعة قوية لتحقيق المزيد من الإنجازات في شتى القطاعات، لتمضي الإمارات بقوة صوب مستقبلها الزاهر الذي يتحقق بتوجيهات قيادتها السديدة وسواعد أبنائها وكفاءة كوادرها وخططها الاستراتيجية الطموحة. فالارتقاء بالمواطن وتمكينه والاستثمار في طاقاته يُعد الركيزة الأساسية في بناء التنمية المستدامة ومبدأ ثابتاً وأصيلاً في فكر القيادة، زرعه مع أركان الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، الذين وهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والمواطن وكرسوا حياتهم وجهودهم لخدمة الوطن ومواطنيهم وتحقيق طموحاتهم. وعلى الطريق نفسه تواصل القيادة مسيرة العطاء من أجل تحقيق كل التطلعات.