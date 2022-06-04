أوكرانيا تعلن صد الهجوم الروسي على سيفيرودونيتسك

قالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على جزء من مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية، في هجوم مضاد نادر على القوات الروسية التي كانت تتقدم بشكل منتظم في شرق البلاد.

بينما قالت موسكو، إن قواتها تحرز مكاسب هناك.

وهذه هي المرة الأولى التي تزعم فيها كييف أنها شنت هجوماً مضادا كبيرا في سيفيرودونيتسك بعد أيام من الخسارة هناك.

تركز روسيا عملياتها على سيفيرودونيتسك منذ أسابيع.

تقول أوكرانيا الآن إن هدفها هو دفع القوات الروسية إلى التراجع قدر الإمكان، اعتماداً على أنظمة الصواريخ المتطورة التي تعهدت الولايات المتحدة وبريطانيا في الأيام الماضية بإرسالها.

ورداً على سؤال حول عرض الوساطة، قال ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني للتلفزيون الرسمي "لا جدوى من إجراء مفاوضات" مع روسيا حتى تتلقى أوكرانيا أسلحة جديدة من الغرب وتدفع القوات الروسية إلى التراجع "إلى أبعد نقطة ممكنة صوب الحدود الأوكرانية".

وتقول موسكو، إن الأسلحة الغربية ستصب "الزيت على النار"، لكنها لن تغير مسار العملية العسكرية.



