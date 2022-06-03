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وطن الرخاء
وطن الرخاء
4 يونيو 2022 00:15

لطالما كان المواطن وتلمس احتياجاته وتلبية متطلباته الاجتماعية، في صدارة أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، كما شكل تحسين مستوى معيشة أبناء الوطن معيشياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً أساساً في توجيهات ومبادرات سموه المتلاحقة، إضافة إلى أن المواطن كان على الدوام محوراً لخطط التنمية واستراتيجياتها الحكومية، ومنطلقاً من مبادئ الدولة للخمسين التي توظف السياسة والاقتصاد والثقافة في توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد.
الأمن والاستقرار والرخاء في وطننا، ومسيرة المؤسسين الأوائل في ترسيخ أركان نهضتنا وإنجازاتنا، يواصلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، عبر التواصل والتشاور الدائم حيال مختلف قضايا الوطن، والتوافق على كل ما يؤدي إلى تمكين المواطن وتحقيق رفاهيته وسعادته، خاصة في ظل حرص قيادتنا الرشيدة على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم في كل مناطق الدولة.
إن قيادتنا الرشيدة تعمل من أجل أن يكون المواطن في مقدمة الشعوب التي تعيش برخاء وأمن واستقرار عز نظيره، وأن تكون الإمارات في صدارة المؤشرات العالمية بمختلف المجالات، وأن تكون دولتنا واتحادنا أنموذجاً للتلاحم بين القيادة الرشيدة والشعب.. قيادة تعمل من أجل رفعتنا ونهضتنا، وشعب منتمٍ يبادلها الولاء والعهد على البذل والعطاء ومضاعفة الإنجاز، والإبداع، وتكثيف الجهد في مختلف المواقع خدمة لمسيرتنا التنموية واستدامتها، وبناء المستقبل الأفضل.

رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
حكام الإمارات
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