كيهيل: المهمة أمام «الأبيض» صعبة



دبي (الاتحاد)

توقّع أسطورة كرة القدم الأسترالية، تيم كيهل، احتدام المنافسة على آخر بطاقتين مؤهلتين لبطولة كأس العالم في الدوحة الشهر الجاري، مؤكداً صعوبة مهمة منتخب بلاده في التأهل للحدث العالمي المرتقب نهاية العام الجاري.

وتحدث كيهل في لقاء مع موقع (Qatar2022.qa) عن فرص تأهل منتخب أستراليا إلى المونديال المرتقب فقال: «بالطبع الأمر ليس سهلاً على الإطلاق، لقد أخفقنا في التأهل مباشرة من دور المجموعات بعد أن خسرنا النقاط أمام الصين وعمان. لكن هذا هو واقع التصفيات المؤهلة المونديال، وقد شهدت مشوار التصفيات أربع مرات في مشواري نحو تمثيل بلادي في أربع نسخ من كأس العالم، وقد انطوى الأمر على صعوبة كبيرة».

وتابع: «في النسخة الماضية من كأس العالم، كان علينا الفوز على سوريا وهندوراس للتأهل للمونديال، ويتعلق الأمر في النهاية بالاستعداد والجاهزية البدنية والذهنية، وما علينا إلا بذل أقصى ما لدينا والفوز في مباراة الإمارات، ثم المواجهة أمام بيرو، لنحظى بهذه الفرصة الفريدة والمشاركة في المهرجان الكروي العالمي.»

ودعا كيهل لاعبي المنتخب الأسترالي إلى تقديم أفضل أداء خلال المرحلة الحاسمة من التصفيات، والاستفادة من الفرصة التي أتيحت لهم لتمثيل منتخب بلادهم، وقال: «عندما ترتدي قميص بلادك احرص على أن يكون أداءك على أرضية الميدان كأنها آخر مباراة لك مع الفريق، فأنت لا تعلم هل ستحصل على هذه الفرصة مرة أخرى أم لا. فنحن في الملعب لنمثل ملايين الأستراليين، ولنرفع علم بلادنا، وإسعاد أنفسنا وعائلاتنا وجميع أبناء وطننا في أستراليا وخارجها.»

وأعرب كيهل، الهداف التاريخي لمنتخب أستراليا ب 50 هدفاً، عن أمله في أن ينجح هذا الجيل من لاعبي المنتخب في التأهل للمونديال، وتحقيق إنجازات أفضل مما حققه خلال مسيرته المنهية الحافلة مع منتخب بلاده، وإلهام الجيل القادم من الفتيان والفتيات.

وحول أهمية الدعم الجماهيري لأستراليا في المرحلة المرتقبة من التصفيات، قال كيهل: «دعم المشجعين في مواجهتنا المقبلة مع الإمارات يعني كل شيء. قد يكون اللاعب مستعداً نفسياً للمباراة، ولديه الحضور الذهني الكافي، والقدرة على عزل نفسه عن الأجواء المحيطة بالمباراة، ولكن رؤية اللاعبين لمشجعين أستراليين يلوحون بعلم أستراليا ويهتفون في المدرجات سيكون تأثيره مبهراً. فمع كل هدف سيسجله اللاعبون، ومع كل احتفال، سيشعرون باقترابهم من كأس العالم. وأدعو الاستراليين القادمين لتشجيعنا من أقصى العالم والجالية الأسترالية التي تقيم هنا في قطر أن يستمتعوا بالتجربة ويشجعوا أستراليا، لأن قدومهم سيصنع فارقاً كبيراً في هذه المرحلة الحاسمة».

يشار إلى أن تيم كيهل نجح في قيادة منتخب بلاده لإحراز لقب كأس آسيا 2015، ويعد أول لاعب أسترالي يسجّل في المونديال، والأكثر تهديفاً في تاريخ المنتخب الأسترالي، وشارك في الدفاع عن ألوان بلاده في 108 مباريات. وامتدت مسيرته الاحترافية الحافلة لأكثر من 21 عاماً، لعب خلالها في صفوف العديد من الأندية في إنجلترا، أبرزها مع إيفرتون لثماني سنوات، كما لعب في الولايات المتحدة الأميركية، وأستراليا، والهند.