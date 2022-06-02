هدنة لأجل اليمن

هدنة جديدة في اليمن، بجهود قادتها الأمم المتحدة، من أجل تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، خاصة وأن جميع اليمنيين لمسوا نتائج هذه الهدنة التي أبرمت في أبريل الماضي من خلال انخفاض أعداد الضحايا المدنيين، ودخول الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، إضافة إلى استئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي بعد 6 سنوات من إغلاقه، وكل هذه الأسباب مجتمعة تشكل دوافع مهمة لكل الأطراف للبحث عن حل مستدام للأزمة اليمنية.

هذه الهدنة، على أهميتها ومستوى الترحيب العالمي بها، تحتاج إلى خطوات تتبعها خاصة وأنها تأتي في إطار إنساني، وذلك باستمرار الضغوط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للوفاء بالتزاماتها، وتحديداً فك الحصار الظالم عن مدينة تعز، وفتح جميع الطرق للسماح بتنقل اليمنيين وممارسة حياتهم اليومية والمعيشية، كما يجب على هذه الميليشيات السيطرة على عناصرها وممارساتهم بخرق الهدنة، عبر التصعيد المسلح في أكثر من موقع بما يهدد الجهود السلمية المبذولة في هذا المجال، ويبدد آمال الشعب اليمني الطامح إلى الأمن والاستقرار.

الأمل الأكبر الذي يحدو اليمنيين هو أن تكون الهدنة مقدمة لوضع السلاح، وحقن الدماء، ورفع المعاناة عن الشعب، والممتدة منذ 7 أعوام، من خلال استجابة الحوثي للجهود الدولية المبذولة لإحلال السلام من أجل إبعاد السلاح، والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، وتغليب لغة الحوار، والانخراط في مفاوضات جادة بين الأطراف من أجل الوصول إلى حلٍ سياسي شامل، يعيد لليمن وشعبها أمنهم واستقرارهم ومستقبلهم.