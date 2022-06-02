رئيس الاتحاد الإفريقي يلتقي بوتين بشأن أزمة غذاء

يتوجه الرئيس السنغالي ماكي سال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي الخميس الى روسيا للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي الجمعة كما أعلن مكتبه في بيان.

وأوضح أن هذه الزيارة "تندرج في إطار الجهود التي تبذلها رئاسة الاتحاد للمساهمة في تهدئة الحرب في أوكرانيا وفتح الطريق امام مخزونات الحبوب والأسمدة التي تؤثر عرقلة مرورها على الدول الإفريقية خصوصا".

تأتي الزيارة بدعوة من بوتين كما أضاف البيان مشيرا الى ان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي التشادي موسى فكي محمد سيرافق سال في زيارته.

وتابع أنه "بالروحية نفسها، وافق الاتحاد الإفريقي على طلب الرئيس فولوديمير زيلينسكي توجيه رسالة الى المنظمة عبر الفيديو سيتم الاتفاق على موعدها وسبلها بشكل مشترك".

في رسالة وجهها الثلاثاء الى قادة الدول الأوروبية المجتمعين في بروكسل، طلب الرئيس السنغالي القيام بكل شيء "للافراج عن مخزون الحبوب المتوافر" في أوكرانيا لكنه عالق بسبب هجوم روسيا التي تفرض حصارا في البحر الأسود وتحظر الوصول الى مرفأ أوديسا.

وتطرق الى "السيناريو الكارثي لحصول نقص وارتفاع الأسعار".

وأكد أن الأزمة الحالية تأتي بعد أزمة كوفيد-19 التي فاقمت أساسا المجاعة في افريقيا.

وقال "الأسوأ لم يأت بعد ربما".

وذكر بأن الكثير من الدول الإفريقية بينها السنغال تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من المنطقة.

وعبر عن قلقه من تداعيات العقوبات الأوروبية التي تستثني مصارف روسية من نظام سويفت الدولي، الذي يتيح عمليات كبرى مثل أوامر نقل اموال.

وكانت السنغال التي تقيم علاقات متينة مع الدول الغربية، أحدثت مفاجأة في 2 مارس عند امتناعها عن التصويت خلال تصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار يطالب بان "توقف روسيا فورا استخدام القوة ضد أوكرانيا".