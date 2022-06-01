لجنة أممية جديدة برئاسة الإمارات، تعكس نجاح دبلوماسية الدولة وسمعتها ومستوى ثقة العالم بدورها في دعم الحركة العلمية والتكنولوجية، كما يؤكد على ريادة الإمارات عربياً ودولياً في قطاع الفضاء عبر برنامجها الوطني للفضاء الذي أطلقته في عام 2017، وتمكن خلال فترة قصيرة من تحقيق إنجازات نوعية بإطلاق أقمار اصطناعية وإعداد رواد فضاء والوصول بمسبار الأمل إلى المريخ، وتنفيذ مشروع طموح لاستكشاف القمر في عام 2024، وإعداد خطة مئوية لبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر بحلول 2117.

الإمارات تفوز برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «كوبوس»، في تأكيد جديد على نجاح الدولة في بناء أجيال كفؤة من الكوادر الوطنية ثمرة لاهتمام القيادة الرشيدة.. كوادر أسهمت في بناء وقيادة برامج الفضاء، كما استطاعت الوصول إلى قيادة المؤسسات والمنظمات العالمية، ومنها هذه اللجنة التي تعتبر من إحدى أكبر اللجان في الأمم المتحدة، وتضم في عضويتها 100 دولة.

الإمارات تطمح من خلال رئاستها للجنة إلى تشجيع الوصول العادل والسلمي إلى الفضاء لجميع الدول، ودعم تشجيع برامج نقل المعرفة بين الدول، وتعزيز تبادل وتطوير الممارسات الجديدة والمبتكرة، انطلاقاً من رؤية إماراتية شاملة للخمسين عاماً القادمة تؤكد أهمية قطاع الفضاء في خدمة العِلم وإحداث التنمية وتعزيز الاقتصاد، وبناء السياسات لضمان استدامة الفضاء.