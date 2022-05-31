نحمي بيئتنا

تنضم إمارة أبوظبي إلى أكثر من 90 دولة في العالم، في قرار ينتصر للكوكب، ويتسق مع أهداف الدولة في حماية البيئة، بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتباراً من اليوم، في خطوة تسهم بالحد من استهلاكها، بعد أن أكدت الدراسات آثارها السلبية على البيئة البحرية والبرية وتسببها في نفوق العديد من الحيوانات، إضافة إلى أنها مادة غير قابلة للتحلل، كما يمكن أن تتسبب بمشكلات صحية في حال اختلاطها بالغذاء.

نجاح هذا التوجه يعتمد في المقام الأول على الوازع الفردي، والوعي المجتمعي بمخاطر الاستمرار في استخدام هذه الأكياس، ثم تجاوب أكبر عددٍ من منافذ التوزيع والتزامها بالقرار، وتوفير البدائل أمام الجمهور، وأيضاً مساهمة المدارس والجامعات والأندية والمراكز والملتقيات العائلية في رفع نسبة الوعي لدى الأفراد بخطورة تلك المواد على مستقبل الأرض، خاصة في ظل التحديات البيئية التي يواجهها العالم، وتلقي بظلالها الثقيلة وآثارها السلبية على المناخ.

قرارات ومبادرات أبوظبي في حماية البيئة، ومنها حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، تنطلق من سعي الإمارة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعكس منظومتها البيئية التي بنتها خلال عقود، كما تترجم رؤيتها البيئية للخمسين عاماً القادمة لتكون ضمن الأفضل عالمياً في هذا المجال.