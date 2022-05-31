الأربعاء 1 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
منظمات دولية تحذر من مجاعة في القرن الأفريقي
أرشيفية
31 مايو 2022 17:37

حذرت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة إنسانية اليوم الثلاثاء من أن الملايين يواجهون خطر المجاعة في منطقة القرن الأفريقي، مع احتمال طول أمد أسوأ جفاف في أكثر من 40 عاما، وتحوله إلى خامس موسم على التوالي من نقص أمطار.

وذكرت الوكالات في بيان مشترك أن موسم الأمطار بين مارس ومايو يبدو الأكثر جفافا على الإطلاق على الأرجح، مما يتسبب في تدمير سبل المعيشة وتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في إثيوبيا والصومال وأنحاء من كينيا، بما في ذلك خطر المجاعة في الصومال.

واقترن الجفاف مع زيادة عالمية في أسعار الغذاء والوقود بسبب الحرب في أوكرانيا ويؤثر على الملايين في أنحاء القارة.

وقال البيان: إن نحو 16.7 مليون شخص يواجهون في الوقت الراهن نقصا حادا في الأمن الغذائي في شرق أفريقيا، وقد يرتفع العدد إلى 20 مليونا بحلول سبتمبر.

وقالت كلير نوليس المتحدثة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية «تهديد المجاعة يلوح في شرق أفريقيا. يأتي هذا بعد أربعة مواسم أمطار غير موفقة».

وأضافت في إفادة صحفية في جنيف: «نشعر بقلق على وجه الخصوص من تدهور الوضع».

وتحاول وكالات الإغاثة تجنب تكرار مجاعة قتلت مئات الآلاف من السكان قبل عشرة أعوام. وذكرت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة في البيان المشترك «هناك حاجة لتصعيد سريع في التحركات الآن لإنقاذ الأرواح وتجنب المجاعة والموت».

وأشار البيان إلى أن الملايين من رؤوس الماشية نفقت في المنطقة، في حين سجلت إثيوبيا والصومال وكينيا زيادة قياسية في عدد الأطفال المصابين بسوء تغذية، وينقلون للمستشفيات من أجل العلاج مقارنة بالأعوام الماضية.

المصدر: وكالات
مجاعة
القرن الإفريقي
آخر الأخبار
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع فريق عمل «أدنوك» بحضور سلطان الجابر (تصوير: محمد الحمادي وحمد الكعبي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: حريصون على بناء الكوادر الوطنية المتميزة
اليوم 01:51
رئيس الدولة في صورة تذكارية مع وفد مكتب شؤون أسر الشهداء وواحة الكرامة بحضور خليفة بن طحنون (تصوير: حمد الكعبي ومحمد الحمادي ورايان كارتر)
الإمارات
رئيس الدولة: متابعة ورعاية أسر الشهداء وأبنائهم على قمة أولوياتنا
اليوم 01:51
حمدان بن محمد يتوسط الخريجين خلال الحفل الذي أُقيم في قصر الإمارات بأبوظبي أمس بحضور محمد البواردي وحمد الرميثي وعقاب العلي وطارق الزعابي وكبار الضباط (الصور من وام)
الإمارات
حمدان بن محمد: دور وطني رفيع لقواتنا المسلحة
اليوم 01:51
من جلسات المجلس (من المصدر)
الإمارات
«الوطني» يناقش مشروع قانون الوكالات التجارية الثلاثاء المقبل
اليوم 01:51
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
الإمارات
الإمارات تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التبغ
اليوم 01:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©