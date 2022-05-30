انتهاك مُدان

أيُّ تصاعد للعنف في المسجد الأقصى المبارك لا يقود إلا إلى مزيدٍ من التعقيد والاحتقان، ورفع حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، كما سيقف العنف عائقاً أمام الجهود المبذولة إقليمياً وعالمياً للدفع بعملية السلام إلى الأمام، وحث الأطراف على اللجوء إلى طاولة المفاوضات للوصول إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والذي يشكل موقفاً إماراتياً ثابتاً ومتجدداً، لأجل أن تنعم الأجيال المقبلة بالسلام والاستقرار والتنمية.

اقتحام مستوطنين متطرفين باحة المسجد الأقصى المبارك، وبحماية القوات الإسرائيلية، مُدان، كونه يشكل انتهاكاً واضحاً للوضع القانوني التاريخي القائم، كما يشكل استفزازاً خطيراً لمشاعر الفلسطينيين والشعوب العربية والإسلامية، ويمكن أن يؤدي في حال تطوره لصدامات لا تحمد عقباها بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويؤدي إلى تعقيد أكبر في عملية السلام، في الوقت الذي يطمح العالم فيه إلى تحقيق تقدم ملموس تجاه القضية الفلسطينية ينهي حالة الصراع في الشرق الأوسط.

الإمارات تجدد موقفها الراسخ بضرورة وقف الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، وتؤكد التزامها بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتؤكد سعيها مع المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى حلٍّ شامل ودائم، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية؛ لأن حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة.