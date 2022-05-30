الثلاثاء 31 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
أول «محمية للأمواج» ترى النور في فرنسا
أرشيفية
30 مايو 2022 17:05

حماية الأمواج المميزة لحفظ المناظر الطبيعية للأجيال المقبلة... هذا باختصار فحوى قرار صوتت عليه بلدية في غرب فرنسا أخيراً، ينص على إنشاء أول «محمية أمواج» في البلاد من أجل الحفاظ على هذا التراث من كل تدخل بشري. على «الساحل الخام في كيبرون»، لا تبدو أمواج المحيط الأطلسي التي تصطدم بالمنحدرات مهددة.

مع ذلك، أقرت بلدية مدينة سان بيار كيبرون في منطقة بريتاني في فبراير قراراً ينص على إنشاء «محمية أمواج» تمتد على مساحة تقرب من 30 هكتاراً، «للحفاظ على غناها وجودتها وتعزيزها».

ويتحدث مجلس بلدية المدينة في إعلانه للمنفعة العامة، عن «موجات استثنائية» تشكل «تراثاً ومورداً طبيعياً ورياضياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً». ورغم أنها تبدو غير قابلة للتغيير في المظهر، فإن الأمواج محكوم عليها بالزوال، وفق جمعية «فرانس إيدرو ديفيرسيتيه» التي ترغب في حمايتها، أسوة بمنظمة «سايف ذي ويفز» («أنقذوا الموج») غير الحكومية في كاليفورنيا.

والمقصود بكلمة «موجة» الموجات الأكثر رمزية، تلك التي لها مكانها في الروايات واللوحات والتوصيفات الإرشادية، تلك التي تجذب آلاف السائحين وراكبي الأمواج.

يحذر الباحث في جامعة بورتسموث البريطانية غريغوار تورون غارديك، المتخصص في إدارة المناطق البحرية المحمية، من أن «الأمواج معرضة للخطر ويمكن للتدخل البشري أن يهددها أو يهدد جودتها أو حتى يجعلها تختفي».

على سبيل المثال، اختفت موجة شهيرة عُرفت بـ«لا بار» على سواحل منطقة أنغليه جنوب غرب فرنسا، حيث كان يلتقي راكبو الأمواج الأكثر خبرة في الستينيات، وذلك بعد بناء سد عند مدخل الميناء أدى إلى تعديل ديناميات التيارات وحركة الرواسب.

وفي بلاد الباسك الإسبانية، تلاشت موجة «مونداكا» التي تُعتبر من الأفضل في أوروبا للرياضات المائية على الموج، بعد عمليات تجريف غيرت طبيعة الأرض.

المصدر: وكالات
فرنسا
الأمواج
آخر الأخبار
أبو الغيط
عربي ودولي
الجامعة العربية تُحذر من تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي
اليوم 16:00
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
اليوم 15:53
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
الإمارات
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
اليوم 15:50
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
دنيا
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
اليوم 15:47
من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول
عربي ودولي
العثور على 152 جثة لمقاتلين أوكرانيين بملاجئ في ماريوبول
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©