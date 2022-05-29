الشراكة الصناعية اكتفاء وتنمية

الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين الإمارات ومصر والأردن تتضاعف أهميتها في هذا التوقيت المثالي تحديداً، في ظل تحديات يواجهها العالم بمجالات مرتبطة بحياة الشعوب، ما يتطلب تعاوناً وتكاتفاً في سبيل مواجهتها من جانب، ومن جانب آخر تعظيم فرص التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات عديدة، أهمها الغذاء والدواء والطاقة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار شعوب المنطقة وازدهارها.

في الإمارات ومصر والأردن مزايا عديدة لانطلاقة صناعية كبرى، مدعومة بصندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار تم تأسيسه لهذه الغاية، وقبل ذلك فإن هناك إرادة حقيقية بين البلدان الثلاثة لتعميق العمل العربي المشترك عبر استثمار المقومات والقدرات والإمكانات والخبرات بين أطراف الشراكة، لزيادة منعة وقوة اقتصاداتها، وتعزيز المرونة والنمو المستدام، وزيادة تنافسية ومرونة القطاع الصناعي في كل منها.

هذه الشراكة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في أهمية التعاون والتكاتف بمواجهة التحديات، وتحقيق الاعتماد على الذات، وتحديداً في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني، إضافة إلى أنها تعكس توجهات الدولة في إرساء قاعدة صناعية صلبة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والقوانين التنافسية والاستثمار الجاذب، وبناء مستقبل أفضل عبر إبرام الشراكات الاقتصادية، وتطوير القائم منها مع مختلف دول العالم.