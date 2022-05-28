العنف.. مرفوض ومدان

عنف وإرهاب ومآسٍ متكررة في مناطق عديدة من العالم، يرتكبها متطرفون أو مجرمون دون إدراكٍ لمستوى عواقب هذه الأفعال العبثية حتى وإن كانت النتيجة سقوط العشرات من الضحايا أغلبهم من الأطفال أو النساء، وهو ما حصل مؤخراً في مدينة تكساس الأميركية، حيث أقدم شخص عمره 18 عاماً على إزهاق 21 روحاً بريئة 19 منهم تلاميذ، عندما اقتحم مدرسة وفتح النار، لينفذ مجزرة مروعة، ويترك عشرات العائلات بحزن، والعالم في حالة صدمة.

العنف والإرهاب بكافة أشكاله، وأياً كانت دوافعه، أمر مرفوض ومدان، هو موقف إماراتي ثابت يؤكد على أن هذه الأفعال الإجرامية لا تجر إلا الويلات، وتستهدف دائماً استقرار وأمن المجتمعات، وتتنافى مع الأخلاق والقيم والمبادئ الإنسانية، ولا مكان لها في هذا التوقيت الذي يتضامن فيه العالم لمواجهة التحديات المختلفة ويعزز عرى التعاون من أجل إحلال الاستقرار والأمن والسلام ودعم التنمية الشاملة.

الإمارات تؤكد وقوفها مع الولايات المتحدة تجاه هذا الفعل الإجرامي المدان، وتتضامن مع ذوي الضحايا على خسارتهم الكبيرة لأطفال ما زالوا في ربيع العمر، وتجدد دعمها لمختلف الإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم، لما تسببه من خسائر في الأرواح ولما تخلّفه من ندوب نفسية لا يمكن للمجتمعات التجاوز عنها بسهولة.

خالص التعازي للحكومة الأميركية ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا، والشفاء العاجل لجميع المصابين.