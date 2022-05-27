خدمة المجتمع.. أولوية

تطور البنية التحتية في إمارة أبوظبي يبرز الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الخدمية الرسمية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإحداث التطوير المنشود الذي جعل أبوظبي في صدارة العواصم العالمية من حيث التنظيم والإدارة والأمن والمرور وغيرها الكثير، حيث ترفد هذه الجهود مبادرات مجتمعية مثل، مركز التواجد البلدي الهادف إلى تحسين مستوى الحياة وتوفير جميع متطلبات الرفاهية والعيش الكريم والخدمات الحضرية.

مركز التواجد البلدي استطاع أن يحدث فارقاً في تسريع تلبية احتياجات سكان المناطق، من خلال حصر تلك الاحتياجات عبر التواصل الدائم مع أفراد المجتمعات المحلية، وتنفيذ تلك المتطلبات بالتعاون مع الدوائر الرسمية، إضافة إلى الدور الذي يلعبه هذا المركز كحاضنة لأفكار ومقترحات السكان التطويرية في مجال التنظيم وإقامة المشاريع، ومقر لإقامة الفعاليات المجتمعية المختلفة التي توثق عرى التواصل والتعاون بين سكان المنطقة.

العمل البلدي في إمارة أبوظبي تميز عبر عقود ستة، بتبني أفضل الممارسات العالمية، وهو في تطور دائم، ويجسد مركز التواجد البلدي إحدى أدواته للعمل بروح الفريق الواحد، بهدف توسيع دائرة الخدمات والوصول بها إلى جميع المدن ومختلف المناطق لتحقيق متطلبات المجتمع في مختلف المجالات وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة، في إطار مسيرة التنمية الشاملة بالإمارات، والتي وضعت استقرار المجتمع ورفاهيته وازدهاره على رأس الأولويات.