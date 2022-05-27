ابن ثعلوب: قرارات هزاع بن زايد تؤسس لمرحلة مهمة في تاريخ العين

العين (الاتحاد)



قال محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، بعد تتويج العين رسمياً بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»: ونحن نعيش لحظة تتويج «الزعيم» بلقب بطولة الدوري الرابع عشر، لابد لنا أن نستذكر مرحلة التأسيس إذ تتملكنا في كل لحظة مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الكيان الذي نشأ شامخاً في بدايته، وكانت الأهداف واضحة، برؤية مؤسس هذا الصرح الكبير، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، وعرف العيناوي الأول بحكمته وبعد نظره، فتحول نادينا إلى أحد أفضل الأندية على المستويين المحلي والخارجي.

وأكد رئيس شركة نادي العين للاستثمار، أن قرارات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بتعيين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ورئيساً للجنة التنفيذية، وتشكيل اللجنة التنفيذية، تعبر عن مرحلة مهمة في تاريخ النادي الذي ظل يمضى على نهجٍ واضح واستراتيجية ناجحة أرسى معالمها سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الأمر الذي ظل يقود النادي لتحقيق أهدافه المرجوة على الصعيدين المحلي والخارجي.

وأكد ابن ثعلوب أن رعاية ودعم واهتمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالنادي، وثقة سموه الغالية في مجلس إدارة النادي وشركاته منحت الدافع المهم للجميع، وهيأت كل الأسباب لاعتلاء منصات التتويج، وسموه مؤسس استراتيجية نجاح أحد أكبر الكيانات الرياضية على مستوى القارة الآسيوية.

وقال: إن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، يعرف بفكره الإداري المتقد، وارتبط اسم سموه بنجاحات كبيرة في مجالات عدة خاصة الرياضية، وتعتمد رؤيته في العمل على مبدأ التخطيط الاستراتيجي، كونه قيادي فذ ومحب مخلص للكيان، وهو ليس غريباً على البيت العيناوي، ويكفي أنه أحدث نقلة نوعية في مفهوم الإعلام الرقمي عبر المساهمات الرائدة التي تبنتها مؤسسة زعيم الإمارات الإلكترونية متعددة الوسائط الإعلامية، في دعم طموحات النادي عبر دوري أبطال آسيا 2003، عندما كان رئيساً لتلك المؤسسة آنذاك.

وثمن رئيس شركة نادي العين للاستثمار، الدور المهم الذي اضطلعت به شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، ممتدحاً في الوقت نفسه العمل الإداري والفني بالفريق الأول، والذي اعتمد أسلوباً احترافياً رائعاً من المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف الذي صنع الفارق مع اللاعبين، في موسم ليس سهلاً كان مليئاً بالتحديات، غير أن نجوم «الزعيم» كانوا أهلاً للتحدي واستحقوا التواجد على منصة التتويج مع نهاية الموسم.

وأعرب محمد بن ثعلوب الدرعي، عن بالغ تقديره لشركاء النادي والرعاة الرسميين الذين يعتبرون شركاء في هذا الإنجاز، من خلال حرصهم على اعتماد أفضل الممارسات الداعمة للفريق والجماهير العيناوية عبر المبادرات المتميزة التي حظيت بقبول لافت من محبي هذا النادي الكبير وكل منتسب للعين، والمؤكد أن الموسم المقبل سيشهد تعاوناً أكبر وتفاعلاً أفضل من الموسم الحالي، لأن طموحات العيناوية في كل موسم تكون أكبر من الذي سبقه.

وأشاد ابن ثعلوب، في ختام حديثه بدعم ومساندة الجماهير العيناوية لطموحات «الزعيم» منذ انطلاقة الموسم وحتى النهاية، الأمر الذي لا يعتبر غريباً على «الأمة العيناوية»، السبب الأساسي في إنجازات النادي على مر تاريخه الكروي العريض.