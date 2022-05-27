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118 سفينة ترسم لوحة الماضي في سباق القفال
118 سفينة ترسم لوحة الماضي في سباق القفال
27 مايو 2022 14:29


دبي (الاتحاد)


رفع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على تفضله برعاية ودعم النسخة 31 من سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً الذي يقام خلال الفترة من 3-5 يونيو المقبل وينطلق من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس إدارة النادي الذي عقد برئاسة أحمد سعيد بن مسحار وسيف جمعة السويدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء إبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل المهيري، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي للنادي
وأعرب مجلس إدارة النادي خلال الاجتماع عن تمنياته للجنة العليا المنظمة للحدث واللجان المعاونة والنواخذة والبحارة المشاركين في السباق بالتوفيق والنجاح كما عبر المجلس عن شكره وتقديره لشركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية والتي تسهم دائماً في إنجاح كافة الفعاليات التي ينظمها النادي خلال الموسم.
إلى ذلك أغلق أمس، باب التسجيل للمشاركة في السباق حيث وصل عدد السفن التي أكدت مشاركتها في الحدث إلى 118 سفينة ستبحر من جزيرة صير بونعير نحو خط النهاية في شواطئ دبي مرورا بنقطة العبور الأولى للسباق بالة جزيرة القمر حيث تزيد مسافة السباق عن 50 ميلا بحريا.
وأعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال 31 وفي إطار حرصها على توفير فرص النجاح للتظاهرة المرتقبة عن استمرار تسجيل البحارة واستكمال قوائم المشاركين لجميع السفن حتى الخميس المقبل عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالحدث والتي تم إطلاقها مؤخرا.
ومن المقرر ان يقام سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدما في نسخته رقم 31 خلال الفترة من 3-5 يونيو المقبل بعد تأجيله أسبوعا بسبب الأحوال الجوية ويتوقع ان ينطلق السباق في أجواء مناسبة ومثالية مع تحسن حالة البحر في الموعد المحدد حيث سيتم مراقبة كافة التقارير الخاصة بالإرصاد الجوية بما يتوافق مع معايير أمن وسلامة المشاركين في السباق وتأمين وصولهم إلى خط النهاية بسلام. 

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
دبي
سباق القفال
السفن الشراعية
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