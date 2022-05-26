ريال مدريد.. أسطورة «النهاية السعيدة»



مراد المصري (دبي)



عندما يصل ريال مدريد إلى المباراة النهائية، فإن الأمر محسوم لمصلحته، هذا لسان حال الجماهير التي ترى ذلك على أرض الواقع لفريق أصبح مصدر «رعب» للمنافسين، كلما صعد إلى المشهد النهائي في مختلف البطولات، وأصبح أسطورة «النهاية السعيدة»، فهو الذي يتسلح بسجله القوي، خصوصاً في القرن العشرين، بتفوقه 18 مرة في البطولات التي أقيمت بنظام المباراة النهائية من مباراة واحدة، مقابل 5 خسائر فقط، خارج إطار دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد الأكثر تتويجاً في دوري أبطال أوروبا بـ 13 مرة، لم يعرف الخسارة طوال تاريخه في نهائي البطولة إلا 3 مرات، آخرها للمفارقة تعود أمام ليفربول عام 1981 في نفس الملعب بارك دي برانس، وبعد ذلك لم يعرف الخسارة في سبع نهائيات على التوالي منذ عام 1998، منها 6 مباريات نهائية أقيمت في القرن العشرين، محققاً الفوز في أعوام 2000، 2002 ، 2014، 2016، 2017 و2018.

ويملك ريال مدريد سجلاً مثالياً في كأس العالم للأندية، كلما وصل للمباراة النهائية، محققاً الفوز أربع مرات أعوام 2014، 2016، 2017 و2018.

وعلى صعيد كأس السوبر الأوروبي، حقق ريال مدريد الفوز في البطولة التي تقام بنظام المباراة الواحدة، وليس بناءً على مشوار في المسابقة، في 4 مرات في أعوام 2002 و2014 و 2016 و2017 ، فيما تعرض للخسارة مرتين فقط عامي 2000 و2018.

أما على صعيد كأس السوبر الإسباني، فإنه منذ تحويلها إلى نظام مباراة نهائية واحدة وليس مباراتي ذهاب وعودة، فإن ريال مدريد حقق الفوز فيها مرتين، في عامي 2020 و2022.

أما على صعيد كأس إسبانيا، التي لا تعتبر المحببة له كونه خسر النهائي 20 مرة مقابل الفوز 19 مرة، فإن سجله جيد معنوياً في القرن العشرين، بعدما تفوق على غريمه التقليدي برشلونة في المناسبتين التي جمعتهما في عامي 2012 و2014، لكن النهائي عانده في ثلاث مناسبات، بالخسارة أعوام 2002 و2004 و2013.

وفي حديث سابق للأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، الذي يعرف جاره «الميرنجي» جيداً، بحكم أنه عرف الفوز عليه مرتين في نهائي كأس إسبانيا 2013 وكأس السوبر الأوروبي 2018، مع التفوق في مجموع مباراتي كأس السوبر 2014، لكنه بنفس الوقت خسر أمامه في نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 و 2016 ونهائي كأس السوبر الإسباني 2020، اعترف المدرب أنه لا يمكن أن يفوز ريال مدريد عليك بالصادفة، وقال في لقاء بعد فترة من خسارة نهائي دوري الأبطال 2016: هناك من قال إنهم «ريال مدريد» فازوا بالحظ، وبالطبع ريال مدريد لا يهزمك بالحظ، إنما يهزمك بتاريخه.