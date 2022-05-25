«الأبيض» يكثف التدريبات في «جبل علي»



دبي (الاتحاد)



يُواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم، تدريباته على أحد الملاعب بمنطقة جبل علي، خلال المعسكر المغلق، الذي يستمر إلى موعد السفر إلى الدوحة يوم 30 مايو الجاري، استعداداً لمواجهة المنتخب الأسترالي يوم 7 يونيو المقبل، ضمن الملحق الآسيوي، المؤهل إلى الملحق العالمي إلى «مونديال 2022».

شارك في التدريبات جميع اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للتجمع المنتخب، والذي شهد جدية والتزاماً كبيرين من جميع العناصر، التي تم اختيارها بعد متابعة دقيقة من الجهاز الفني لمباريات الدوري خلال الفترة الأخيرة، فيما خضع الحسن صالح لفحوص من الجهاز الطبي للمنتخب، حيث تعرض للإصابة مع ناديه، وخضع لأشعة الرنين المغناطيسي، التي أثبتت حاجة اللاعب لوقت من أجل التعافي، فتقرر منحه الراحة الكافية واستبعاده من المعسكر، ليستكمل المنتخب معسكره بقائمة اللاعبين الحالية، التي أصبحت 29 لاعباً، كما يؤدي اللاعبان خليل إبراهيم وماجد حسن تدريباتهما بشكل منفرد تمهيداً لانضمامهما للتدريبات الجماعية.

من جانبه، أشاد أحمد عبدالرحمن الطنيجي، عضو لجنة المنتخبات، المشرف على المنتخب الوطني الأول، بأجواء التجمع وبالحالة الفنية والنفسية للاعبين، خاصة في ظل روح الإصرار والتحدي والجدية التي تظهر في أداء اللاعبين، فضلاً عن تركيزهم الشديد خلال تدريبات المعسكر الحالي، حيث إن هذا التجمع سيكون فرصة طيبة أمام الجهاز الفني لتنفيذ أفكاره وطرق اللعب التي يرغب في تنفيذها، وأيضاً للوقوف على أكثر العناصر جاهزية، التي يمكنها تنفيذ تلك الأفكار خلال المباريات.

وأشار الطنيجي إلى أن أهم مكاسب المرحلة الحالية، هو التفاهم والتعاون بين لجنة المنتخبات ورابطة المحترفين وجميع الأندية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التنسيقية بين الأجهزة الفنية للمنتخب والأندية المحترفة، بهدف منح اللاعبين الدوليين الراحة اللازمة قبل الانضمام للتجمع الحالي، وغياب الدوليين عن آخر جولة، بما يصب في مصلحة تحضيرات المنتخب للمواجهة المرتقبة في 7 يونيو المقبل أمام منتخب أستراليا.

ووجه مشرف المنتخب الشكر لكافة الأطراف على دعمها للمنتخب الوطني في اتحاد الكرة، ورابطة المحترفين والأندية.