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«شباب 2003» يخوض مباراتين في معسكر طاجيكستان
«شباب 2003» يخوض مباراتين في معسكر طاجيكستان
25 مايو 2022 17:03

 
دبي (الاتحاد)


يُدشن منتخب الشباب لكرة القدم مواليد 2003، تجمعه الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي يوم السبت المقبل، ويستمر لمدة 3 أيام، وذلك استعداداً للسفر إلى معسكر خارجي في العاصمة الطاجيكية دوشانبيه من 31 مايو إلى 5 يونيو المقبل.
ويخوض منتخبنا خلال المعسكر الخارجي تجربتين وديتين أمام طاجيكستان يومي 2 و4 يونيو.
ويأتي المعسكران ضمن برنامج تحضيرات المنتخب للمشاركة في تصفيات بطولة كأس آسيا للشباب التي تقام من 10 إلى 18 سبتمبر المقبل في قيرغيزستان، حيث يلعب منتخبنا ضمن المجموعة العاشرة التي تضم إيران وقيرغيزستان وبروناي، ويذكر أن نهائيات بطولة الشباب تحت 20 عاماً تقام في أوزبكستان العام المقبل.
وضمت قائمة «أبيض الشباب» لمعسكر دبي 25 لاعباً، هم خليفة عبيد «العين»، علي محمد، محمد أحمد، زايد خميس، هزاع سبيت «الجزيرة»، صالح عيسى «الظفرة»، علي عبدالعزيز، جمال خليفة «النصر»، عبدالله خالد، منصور صالح، مبارك سالم، عدي إبراهيم، سعيد أحمد «الوحدة»، عتيق عصام، محمد فؤاد، ربيع حسن، سلطان سالم «الوصل»، خميس أحمد «بني ياس»، محمد خليل «الإمارات»، سعيد سالم «الفجيرة»، مرزوق راشد «حتا»، سيف ياقوت «شباب الأهلي»، عبدالله عدنان، محمد سالم، مايد سعيد «الشارقة».

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دبي
تصفيات كأس آسيا
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