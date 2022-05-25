قرقاش: الإمارات تفوز بعقد تشغيل الخدمات الأرضية في 3 مطارات أفغانية

الاتحاد- أبوظبي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات فازت بعقد تشغيل الخدمات الأرضية في ثلاثة مطارات أفغانية، بعد منافسة كبيرة من عدة.

وقال عبر قرقاش عبرحسابه الرسمي على «تويتر»: «الفوز المستحق بعقد تشغيل الخدمات الأرضية في ثلاثة مطارات أفغانية بعد منافسة كبيرة من عدة دول يستند إلى ما تتمتع به الإمارات من قدرات وكفاءات متقدمة في مجال تنظيم وسلامة الطيران المدني، هدفنا مساعدة الشعب الأفغاني والمساهمة في انتعاش الاقتصاد لتعزيز تنمية واستقرار أفغانستان».