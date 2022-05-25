بني ياس واتحاد كلباء.. «الختام الجيد»



مصطفى الديب (أبوظبي)



يحل اتحاد كلباء ضيفاً ثقيلاً على بني ياس في السادسة والربع مساء غد «الخميس»، على ملعب الشامخة في العاصمة أبوظبي، ويسعى كل منهما إلى ختام جيد للموسم، خاصة أنه المشهد الأخير لهما.

وفي بني ياس، يتطلع الروماني دانييل إيسايلاً إلى حصد الفوز، لتكون نهاية جيدة، بعد الخسارة في الأسبوع قبل الأخير من البطولة أمام شباب الأهلي 3-1، فيما يبحث الأوروجوياني داسيلفا مدرب اتحاد كلباء عن التفوق على «السماوي» لضرب عصفورين بحجر واحد، الأول هو ختام مشواره مع الفريق بطريقة رائعة، بعد إعلان عدم تجديد عقده مع الفريق، عقب ثلاث سنوات قضاها مع «النمور»، وحقق نتائج جيدة، كان من خلالها اتحاد كلباء واحداً من الفرق التي تقدم مستويات أكثر من رائعة، كما أنه يريد رد الاعتبار لخسارة الدور الأول أمام بني ياس، والتي انتهت بفوز «السماوي» 3-1.

ورغم الوجود في مراكز الوسط، إلا أن الفريقين يسعيان للفوز للتقدم في جدول الترتيب، تحسباً لنتائج الجولة الأخيرة، حيث إن بني ياس يمكن أن صعد إلى المركز الثامن بدلاً من التاسع الذي يحتله حالياً برصيد 30 نقطة، وكذلك اتحاد كلباء يمكن أن يقفز إلى العاشر بدلاً من الحادي عشر.