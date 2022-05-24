دعماً للعلم والثقافة

مبادرة متجددة من لدن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعلي من شأن الثقافة والمثقفين، وترسخ العلم أداة للتنمية، وتخدم المسيرة الإبداعية، بتخصيص سموه 6 ملايين درهم لشراء كتب ومراجع من معرض أبوظبي للكتاب الذي يشكل تظاهرة ثقافية دولية تجمع عشاق الكتب وتعيد بث الروح في قطاع النشر.

المبادرة تصب في تحقيق أهداف ثلاثة تتوازى في أهميتها، وتتوحد في مبتغاها، وأهمها دعم قطاع التعليم كونها توفر مجموعة قيمة ومتكاملة من عناوين الكتب والمراجع والمواد التعليمية التي يحتضنها المعرض لمكتبات المدارس، بما يساهم في رفد التحصيل العلمي عند الطلبة وفي الوقت ذاته يشجع النشء على القراءة وزيادة مخزونهم المعرفي وتحفيز الإبداع لديهم.

قطاع النشر هو الهدف الثاني لهذه المبادرة الكريمة، خاصة في ظل التحديات العالمية المشتركة التي يواجهها القطاع في ظل التطور التكنولوجي والتقني، بحيث يتم ضمان استمرارية تنافسيته محلياً وعربياً وتحفيز هذه الصناعة.

في هدفها الثالث تعزز المبادرة مكانة معرض أبوظبي للكتاب وترسخه كتظاهرة عالمية متجددة، وتسهم في تطوره خلال الأعوام المقبلة، بما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز المسيرة المعرفية والثقافية للدولة، ويجسد إيمان الإمارات بأهمية الثقافة كأداة رئيسة في مد جسور التواصل مع الأمم والشعوب وتبادل المعرفة، وتحقيق مبادئ الخمسين بترسيخها عاصمة للمواهب وملتقى للإبداع وواحة للاستقرار والتنمية.