إشراقة «أبوظبي للكتاب»

بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» انطلقت أمس الدورة الواحدة والثلاثون من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ليتجدد اللقاء السنوي بين أبرز دور النشر المحلية والعربية والعالمية وبين عشاق الكتاب، الذين يقدرون ما للكلمة من أثر وتأثير إيجابي في بناء الإنسان ونهضة الأمم، وما للثقافة من قدرة على تحقيق الارتقاء الذاتي والمجتمعي، وغرس قيم المعرفة والتسامح والتواصل الإنساني والحضاري. وبهذه الانطلاقة الزاهية تحتضن العاصمة الجميلة أبوظبي بذراعين من محبة وشغف، أحد أبرز وأهم معارض الكتب في العالم، حيث تحل جمهورية ألمانيا الاتحادية ضيف شرف للعام الثاني على التوالي، وهو ما يتيح لجمهور المعرض فرصة التعرف على ثراء الثقافة الألمانية، وعلى آدابها وفنونها الخالدة، كما اختير عميد الأدب العربي الراحل د. طه حسين شخصية محورية لدورة هذا العام، تقديراً وتعريفاً به وبأعماله قامة فكرية وأدبية وتنويرية استثنائية في ثقافتنا العربية.

لقد حقق معرض أبوظبي الدولي للكتاب حضوراً بارزاً على خريطة معارض الكتب الدولية منذ انطلاق دورته الأولى عام 1981 برعاية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، وعبر سنواته الممتدة بعمق في المشهد الثقافي والمعرفي في الإمارات، أصبحت دوراته السنوية مصدراً ثرياً لشتى فروع المعارف الإنسانية، كما أضحت ندواته، التي تستضيف نخبة الأدباء والمفكرين العرب والعالميين، تعكس حواراً حضارياً لافتاً، وتستشرف المستقبل بكل ما تطرحه وتناقشه من قضايا وأفكار، وعبر هذا التلاقي الذي جعل المعرض منبراً عالمياً لتواصل العقول وتحاورها، ينتظر الآلاف كل عام هذه الإشراقة السنوية للتزود من منابع الآداب والعلوم والفنون، وفي كل عام يضيف المعرض إلى إنجازاته صفحات جديدة، داعماً وراعياً للمعرفة، ومرسخاً دوره في دعم الصناعات الإبداعية والثقافية، وفي تطوير مستقبل الكتاب والنشر، والاحتفاء بالإبداع والمبدعين.