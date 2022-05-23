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واشنطن: 20 دولة تعهدت بتقديم أسلحة لأوكرانيا
أرشيفية
24 مايو 2022 00:42

أعلن وزير الدفاع الأميركشي لويد أوستن أن حوالي 20 بلدا عرض تقديم مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا لمواجهة القوات الروسية في اجتماع للحلفاء عقد الاثنين.

وقال أوستن «كان اجتماع اليوم ناجحاً جداً. الكثير من الدول ستقدم ذخيرة مدفعية وأنظمة دفاع ودبابات ومدرّعات أخرى يحتاج إليها» الأوكرانيون بشكل كبير.

وخلال هذا الاجتماع الثاني لـ«مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا»، اجتمعت 44 دولة عبر الإنترنت لمناقشة الدعم العسكري الذي ينبغي تقديمه لأوكرانيا في هذه المرحلة من النزاع.

وأبلغ وزير الدفاع الأوكراني المشاركين بالوضع العسكري الحالي، بعد ثلاثة أشهر من بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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