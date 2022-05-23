حرب كلامية بين أميركا والصين بشأن تايوان

اعتبر مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، الاثنين، أن الولايات المتحدة «تلعب بالنار»، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية، بعدما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريًا في وجه أي هجوم صيني وقال تجو فينغليان وهو متحدث باسم المجلس، إن الولايات المتحدة «تستخدم (ورقة تايوان) لاحتواء الصين وستحترق بنفسها». بدوره، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الاثنين، أن سياسة «الصين الواحدة» الأميركية حيال تايوان لم تتغير، بعدما صرح الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكرياً في وجه أي غزو صيني. وقال أوستن للصحافيين عند سؤاله عن معنى كلام بايدن «سياستنا لم تتغير». وخلال زيارة إلى اليابان الاثنين، رد بايدن على سؤال إن كانت واشنطن مستعدة للانخراط عسكرياً من أجل الدفاع عن اليابان بـ«نعم»، مضيفاَ «هذا ما التزمنا به». وقال «وافقنا على سياسة الصين الواحدة، ووقعنا عليها (...) لكن فكرة أن يتم الاستيلاء على تايوان بالقوة ليست مناسبة، ويمكن أن تفكك المنطقة برمتها وتكون عملاً مشابهاً لأوكرانيا».

المصدر: وكالات