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زيلينسكي يتعهد بمنح البولنديين «وضعاً قانونياً خاصاً» في أوكرانيا
زيلينسكي
22 مايو 2022 20:31

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أثناء زيارة نظيره البولندي آندريه دودا إلى كييف إن المواطنين البولنديين في أوكرانيا سيُمنحون نفس الحقوق التي يحصل عليها اللاجئون الأوكرانيون في بولندا حالياً.

ومنحت بولندا الحق في العيش والعمل والمطالبة بمدفوعات الضمان الاجتماعي لأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ أوكراني فروا من الهجوم الروسي على بلادهم.

وقال نائب من الحزب الحاكم في أوكرانيا في وقت سابق اليوم إن زيلينسكي أعلن قرب طرح تشريع برلماني لمنح المواطنين البولنديين "وضعا قانونيا خاصا" في أوكرانيا.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
بولندا
فولوديمير زيلنيسكي
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