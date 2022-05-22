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مصر: رفع الفائدة يدعم صمود الجنيه أمام الدولار
رفع الفائدة يدعم صمود الجنيه أمام الدولار
22 مايو 2022 17:49

أحمد عاطف (القاهرة)

استقرت أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد، في أول أيام العمل الرسمي عقب قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة، وسجل الدولار 18.2 جنيه للشراء، و18.3 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، ويختلف السعر بفوارق بسيطة بين البنوك.

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي: إن ثبات سعر الدولار أمام الجنيه انعكاس طبيعي لقرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض، لأن الهدف من القرار في الأساس هو منح مزيد من القوة للجنيه ورفع قيمته برفع نسبة الإقبال عليه من قبل المستثمرين.

وأضاف الإدريسي لـ«الاتحاد» أن المصريين ارتبط لديهم قرار رفع الفائدة بارتفاع سعر الدولار بسبب ما حدث خلال المرة الأخيرة عندما طرحت البنوك شهادات ادخار بعائد 18% تزامناً مع ارتفاع قيمة الدولار، موضحاً أنه من المنتظر مساهمة القرار في مواجهة التضخم وتشجيع المستثمرين على الدخول للسوق المصرية.

من جانبه، قال خالد الشافعي: إن ثبات سعر الدولار جاء نتيجة لعدة عوامل من بينها الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري مدعومة بقرار المركزي برفع الفائدة، وهو ما ساهم في صمود الجنيه وتراجع سعر الدولار خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشار الشافعي إلى أن السوق المصرية قد تشهد إيجابيات نتيجة لخطوات ثبات الأسعار وتراجع موجة التضخم ولو بشكل طفيف خلال الفترة القادمة، لكنه أكد ارتباط كل ذلك بما يحدث عالمياً من حروب ونزاعات وهزات اقتصادية.

مصر
الدولار
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