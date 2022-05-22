السيسي يقر اعتماداً إضافياً للموازنة العامة

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم الأحد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع قانونا لفتح اعتماد إضافي بقيمة ستة مليارات جنيه (329.49 مليون دولار) لموازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022.





المصدر: وكالات