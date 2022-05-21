الأحد 22 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الحل الإنساني
جانب من كلمة وفد الدولة حول الحالة الإنسانية في سوريا أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
22 مايو 2022 00:19

تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا لا يخفى على أحد بعد 12 عاماً من تفجّر الأزمة السياسية.
الإمارات تواصل بذل قصارى جهدها لتقديم يد العون لإغاثة المتضررين وضمان حياة كريمة لجميع السوريين. 
وتمثل مناشدة الإمارات للمجتمع الدولي أمس، من أجل اتخاذ خطوات ملموسة تضع حداً للمعاناة البشرية في سوريا، مبادرة جديدة في إطار مساعيها النبيلة لإنهاء تلك المحنة التي تسببت في أضرار بشرية ومادية جسيمة يدفع ثمنها فادحاً ملايين السوريين، خاصة النساء والأطفال. 
لم تكتف الإمارات بالمطالبة بإنهاء الأزمة الإنسانية فحسب، بل دعت أيضاً إلى العمل على ضمان وصول المساعدات للمحتاجين في سوريا. 
فمواد الإغاثة الطبية والغذائية والمعيشية، هي نقطة البداية لتخفيف حدة المعاناة التي تفاقمت بصورة خطيرة خلال السنوات الأخيرة في ظل غياب جهد إقليمي ودولي فعال يعيد للسوريين حياتهم الطبيعية. وضمان وصول المساعدات للمتضررين عبر الحدود يعتبر هدفاً مهماً يستلزم جهوداً دولية منسقة يمكن البناء عليها لاحقاً لتحقيق المزيد من الخطوات على طريق التضامن مع الشعب السوري. 
ولوضع حلول دائمة للمأساة الإنسانية هناك،  يتعين على العالم التعاون مع دعوة الإمارات أمام مجلس الأمن من أجل «بحث سُبُل تقديم مساهماتٍ بنّاءة لإعادة الأمن والاستقرار والازدهار إلى سوريا». فمن دون ذلك، يبقى الحل بعيداً.

الإمارات
سوريا
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
إدانة 79 متهماً في أبوظبي بجرائم الاحتيال وغسل الأموال
الإمارات
إدانة 79 متهماً في أبوظبي بجرائم الاحتيال وغسل الأموال
اليوم 11:28
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد يعلن عن تغيير هيكلي بقطاع التعليم في الإمارات
اليوم 11:23
راكب يرتدي بدلة واقية يركب قطار مترو الأنفاق في اليوم الأول من أجزاء من خدمات مترو الأنفاق بالمدينة
عربي ودولي
شنغهاي تغير تدابير مكافحة كورونا
اليوم 11:13
لايبزج.. «أول كأس»
الرياضي
لايبزج.. «أول كأس»
اليوم 11:12
الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال
الرياضي
الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال
اليوم 11:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©