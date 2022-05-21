«العنابي» يطارد «الملك» في سباق «الوصافة»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



قلب الوحدة الطاولة على مضيفه الجزيرة، وحول تأخره بهدف إلى الفوز بهدفين، بعد مباراة قوية وسريعة، خاصة في الشوط الثاني، ضمن «الجولة 25»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، أحرز علي مبخوت هدف «فخر أبوظبي» في الدقيقة 14، ورد «العنابي» بهدفين خلال دقيقتين، عبر جواو بيدرو وفابيو مارتنيز في الدقيقتين 59 و60، ليرفع «أصحاب السعادة» رصيده إلى 52 نقطة، ويحافظ على فارق النقطتين في سباق المركز الثاني مع «الملك» الذي يأتي وصيفاً، بينما بقى «فخر أبوظبي» عند 45 نقطة في المركز الرابع، وشهدت المباراة طرد نواف سالم لاعب الجزيرة.

وافتتح علي مبخوت التسجيل بالهدف الأول في المباراة، بعد كرة وصلته من زايد العامري، وراوغ أكثر من مدافع، قبل أن يسدد في المرمى بقوة، محرزاً هدفه العاشر في البطولة هذا الموسم، والـ 50 لـ «فخر أبوظبي» خلال 28 مباراة جمعت الفريقين في «الاحتراف»، وضغط الوحدة بعد الهدف على مرمى الجزيرة، وأهدر جواو بيدرو فرصاً بالجملة أمام المرمى، كما تألق الحارس عبد الرحمن العامري الذي لم يكمل المباراة للإصابة، ومنع أكثر من فرصة، أبرزها محاولة خربين في نهاية الشوط، بجانب قائم المرمى، وفي المقابل تألق محمد الشامسي حارس الوحدة، في منع أكثر من فرصة للجزيرة.

وواصل الوحدة ضغطه في الشوط الثاني بحثاً عن التعادل، حتى تمكن جواو بيدرو من توقيع هدفه الـ 14 في الدوري، بعد عرضية قدمها له خليل إبراهيم على «طبق من ذهب»، وبعد دقيقة تمكن فابيو مارتنيز من إضافة الهدف الثاني والتاسع له في المسابقة، بعد كرة وصلته من عمر خربين، وتواصل الأداء بوتيرة سريعة، مع تفوق نسبي للوحدة الأكثر خطورة، مقابل فرص أيضاً للجزيرة رغم النقص العددي، لتنتهي المباراة فوز صريح لـ «أصحاب السعادة».