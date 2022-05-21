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«فوشتاكاتو» قصة مصورة في «الشارقة القرائي للطفل»
«فوشتاكاتو» قصة مصورة في «الشارقة القرائي للطفل»
21 مايو 2022 16:42

 الشارقة (الاتحاد)
 
«فوشتاكاتو» عنوان قصة مصورة للأطفال من تأليف مريم الجمّال، ورسوم فرانسيسكا كوسانتي، للفئة العمرية من 6 سنوات وما فوق، صادرة عن «مجموعة كلمات» المتخصصة بنشر كتب الأطفال واليافعين، وتعرضها ضمن إصداراتها عبر منصتها في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الـ 13 في إكسبو الشارقة.
القصة تحكي عن غيرة طفلة صغيرة اسمها نغم، عندما وجدت أفراد أسرتها يهتمون بشقيقتها الصغيرة «ريم»، وانشغل الجميع عنها، فلا أحد يلعب معها أو يقرأ لها القصص، وعندما شعرت بالممل والغيرة، بدأت تقضم أظافرها، إلى أن وجدت أمها طريقة لجعلها تتوقف عن هذه العادة.
سطور القصة مكتوبة بكلمات سهلة وواضحة لإيصال المعنى بسلاسة تناسب الفئة العمرية الصغيرة، وتعالج غيرة الأطفال من المواليد الصغار، كما تلهم الأهل بابتكار وسائل بسيطة، تمكنهم من دفع أطفالهم لاستعادة ثقتهم بأنفسهم والإقلاع عن العادات السيئة، مثل عادة قضم الأظافر.
أما رسوم القصة فتعزز كلماتها وتمنح الأطفال الذين يقرؤونها مساحة للخيال وتجسيد الحكاية، وكأنهم يرون القصة تحدث أمامهم بكل تفاصيلها، حيث نرى الاهتمام بالطفلة المولدة يرتسم على الوجوه، ونرى في الرسوم أيضاً شعور بطلة القصة بالغيرة ورغبتها في أن يعود الجميع إلى الاهتمام بها.
 

الشارقة القرائي للطفل
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