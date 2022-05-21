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«أبوظبي للصحة العامة»: 5 أعراض للإصابة بـ«جدري القردة»
«أبوظبي للصحة العامة»: 5 أعراض للإصابة بـ«جدري القردة»
21 مايو 2022 16:09

الاتحاد - أبوظبي

حدد مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة أبوظبي، 5 علامات وأعراض لمرض جدري القردة الذي يواصل انتشاره في أنحاء مختلفة من العالم، وتم تأكيد أول حالة إصابة في أوروبا في السابع من مايو لشخص عاد إلى إنجلترا من نيجيريا حيث يتوطن جدري القرود.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «ينتقل فيروس جدري القردة عند المخالطة المباشر لسوائل الحيوانات المصابة أو دمائها، كما ويعتبر الانتقال من إنسان إلى آخر محدوداً، وقد يصاب الإنسان بالعدوى عند مخالطة الجزئيات التنفسية التي تستدعي فترات طويلة من التواصل وجها لوجه. بالإضافة إلى أنه يمكن أن ينتقل عند ملامسة أسطح ملوثة بسوائل المريض".

وأضاف المركز: «تتراوح فترة حضانة المرض بين 6 أيام و16 يوما».

وتابع:«مرض جدري القردة عادة هو مرض محدود ذاتيا- أي لا يستدعي تدخل علاجي - وتدوم أعراضه لفترة تتراوح بين 14 و21 يوماً».

وأكد المركز: «أن الكشف المبكر ومكافحة انتشار العدوى تعتبر من الطرق الفعالة للحد من العدوى».

تجدر الإشارة إلى جدري القردة مرض حيواني المنشأ أي ينتقل من الحيوانات المصابة إلى الإنسان، يسببه فيروس ينتمي إلى فصيلة فيروسات الجدري ويظهر المرض بشكل إصابات متفرقة في الغابات الماطرة وسط وغرب أفريقيا.

وقد اكتشفت أول إصابة بشرية في أفريقيا عام 1970.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جدري القرود
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
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