الأحد 22 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
ضربة روسية مدمرة لشحنة أسلحة في أوكرانيا
أرشيفية
21 مايو 2022 14:01

قال الجيش الروسي اليوم السبت إنه دمر شحنة أسلحة كبيرة في منطقة جيتومير الأوكرانية غربي كييف باستخدام صواريخ كاليبر أُطلقت من البحر.
وأضافت وزارة الدفاع في بيان أن الضربة استهدفت "مجموعة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية قادمة من الولايات المتحدة ودول أوروبية" وكانت موجهة إلى القوات الأوكرانية في منطقة دونباس الشرقية حيث يتركز القتال.
ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير الذي قال أيضا إن الصواريخ الروسية أصابت مستودعات لتخزين الوقود بالقرب من أوديسا على ساحل البحر الأسود وأسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سوخوي-25 و14 طائرة مسيرة.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
إدانة 79 متهماً في أبوظبي بجرائم الاحتيال وغسل الأموال
الإمارات
إدانة 79 متهماً في أبوظبي بجرائم الاحتيال وغسل الأموال
اليوم 11:28
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد يعلن عن تغيير هيكلي بقطاع التعليم في الإمارات
اليوم 11:23
راكب يرتدي بدلة واقية يركب قطار مترو الأنفاق في اليوم الأول من أجزاء من خدمات مترو الأنفاق بالمدينة
عربي ودولي
شنغهاي تغير تدابير مكافحة كورونا
اليوم 11:13
لايبزج.. «أول كأس»
الرياضي
لايبزج.. «أول كأس»
اليوم 11:12
الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال
الرياضي
الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال
اليوم 11:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©