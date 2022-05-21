ضربة روسية مدمرة لشحنة أسلحة في أوكرانيا

قال الجيش الروسي اليوم السبت إنه دمر شحنة أسلحة كبيرة في منطقة جيتومير الأوكرانية غربي كييف باستخدام صواريخ كاليبر أُطلقت من البحر.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان أن الضربة استهدفت "مجموعة كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية قادمة من الولايات المتحدة ودول أوروبية" وكانت موجهة إلى القوات الأوكرانية في منطقة دونباس الشرقية حيث يتركز القتال.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير الذي قال أيضا إن الصواريخ الروسية أصابت مستودعات لتخزين الوقود بالقرب من أوديسا على ساحل البحر الأسود وأسقطت طائرتين أوكرانيتين من طراز سوخوي-25 و14 طائرة مسيرة.





المصدر: وكالات