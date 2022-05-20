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«جمعية الناشرين» تقدم 127 كتاباً
«جمعية الناشرين» تقدم 127 كتاباً
20 مايو 2022 20:06

الشارقة (الاتحاد)
يستضيف جناح جمعية الناشرين الإماراتيين في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي تستمر فعاليات دورته الـ13 حتى 22 من مايو الجاري، 17 دار نشر من أعضائها، تعرض 127 عنواناً في أدب الأطفال واليافعين، من خلال مبادرة «منصة»، التي تهدف لتوحيد جهود الناشرين المنضوين تحت الجمعية، ودعم قطاع النشر في الإمارات من خلال توفير جناح موحَّد يحتضن أبرز إصداراتهم.
وشهدت منصة جمعية الناشرين، ضمن مشاركتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حفل توقيع كتاب «هوامش على المتن من وحي حلم تحقق»، الذي أصدرته الجمعية احتفاء بمرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات، وهو نتاج أقلام ومواهب مبدعة لـ14 طفلاً شاركوا في ورشة «كتابة يافعة». كما شهدت منصة الجمعية توقيع عدد من الكتاب لجديد إصداراتهم، حيث وقعت الكاتبة بشاير عارف كتابها «الحياة السرية لقطط الشوارع في دبي»، ووقعت الكاتبة مها الخلاوي كتابها: Power Goggles والكتابان من إصدار: The Dreamwork Collective.
وقال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «نتعاون مع الأعضاء لإثراء مهرجان الشارقة القرائي للطفل بإصدارات تعنى بأدب الأطفال واليافعين، وترسخ القيم والأخلاقيات البنّاءة في نفوسهم، من خلال نخبة مختارة من الكتب، التي تتنوع ما بين القصص التربوية والتعليمية، وإصدارات تثري مهارات الأطفال الفكرية والعملية، إلى أخرى تبرز قيم وجماليات التراث المحلي أمام الأطفال».

جمعية الناشرين الإماراتيين
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